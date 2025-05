Jason Collins: el primer jugador homosexual de la NBA celebra su boda

Suscríbete a nuestros canales

Jason Collins, el aclamado exjugador de la NBA que hizo historia hace más de una década al ser el primer deportista activo en la liga en revelar su homosexualidad, ha celebrado su matrimonio. A sus 46 años, Collins unió su vida a la de Brunson Green, su pareja de más de diez años, en una emotiva ceremonia al aire libre en Austin, Texas.

La celebración, llena de alegría, fue compartida por el propio Collins y sus invitados a través de las redes sociales, generando una oleada de felicitaciones. Entre los asistentes destacados se encontraban Richard Jefferson, antiguo compañero de Collins en los New Jersey Nets, y la oscarizada actriz Octavia Spencer, quien compartió créditos con Green en la película The Help.

Este importante paso para la pareja llega dos años después de que Jason y Brunson anunciaran su compromiso matrimonial durante la Noche del Orgullo de Los Angeles Lakers. Su relación había sido confirmada públicamente a The Hollywood Reporter en 2014, una década después de que Collins revelara su orientación sexual en un artículo de Sports Illustrated.

La decisión de Collins de hablar públicamente sobre su homosexualidad fue un momento crucial y desafiante. "No fue sencillo, resultó todo un desafío. Pero al final, era algo que sentía que tenía que hacer. Tenía que dar un paso adelante y contar mi verdad. Tenía que dejar de vivir con miedo", explicó en una entrevista a ELMUNDO, destacando la presión de esconder su identidad.

Las dificultades que enfrentó al salir del clóset han culminado en la realización de su sueño personal junto a Green, a quien conoció en una fiesta gracias a amigos en común. Aunque Collins estaba en otra relación en ese momento, el amor entre ellos floreció tres meses después, cuando el baloncestista se encontraba soltero de nuevo, sellando el inicio de su duradero vínculo.

