Jessiré Rivas brilla en España: Venezuela conquista el oro en Gijón

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Venezuela volvió a subir a lo más alto del podio en tierras europeas gracias a la impecable actuación de Jessiré Rivas. En el inicio del circuito Speed Track European Series celebrado en Gijón, la atleta nacional demostró una superioridad absoluta en la pista Manuel López "Manolín". Rivas no solo se llevó tres metales dorados en las exigentes pruebas de 5.000 metros eliminación y 1.000 metros sprint, sino que también sumó dos platas, consolidando un palmarés envidiable en una sola semana de competición.

A través de sus redes sociales, la patinadora compartió su emoción por este triunfo, destacando que la intensidad de sus rivales internacionales la obligó a sacar su mejor versión. "Cada carrera me recordó por qué amo este deporte y por qué sigo luchando con tanta pasión por mis sueños", afirmó Rivas, quien ya es una cara conocida en este certamen tras haber dominado también las ediciones de 2024 y 2025.

Una atleta todoterreno en la élite

Lo que hace especial el desempeño de la barinesa es su capacidad para adaptarse a distintas distancias, algo poco común en el patinaje de alta competencia. Obtuvo el oro en los 5.000 metros eliminación, demostrando su resistencia en fondo, mientras que en velocidad se alzó con el primer lugar en los 1.000 metros sprint y la plata en los 200 metros dual TT. Esta consistencia la mantiene invicta como la máxima figura del torneo por tercer año consecutivo.

Francia y Portugal

La gira europea de la venezolana apenas comienza. Con la bandera en alto y el impulso de estas cinco medallas, Rivas ya se prepara para sus siguientes retos en el mes de abril. Su primera cita será del 4 al 6 de abril en el Torneo Tres Pistas en Valence d’Agen, Francia, para luego trasladarse a Lagos, Portugal, donde disputará el certamen Terra do Infante del 9 al 12 del mismo mes

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