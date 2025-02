Juan Arango quiere estar en el cuerpo técnico de la Vinotinto: Estoy a disposición de lo que necesiten

Suscríbete a nuestros canales

Juan Arango, el icónico exjugador de la Vinotinto, ha manifestado su anhelo de volver a formar parte del equipo nacional. En una reciente entrevista al podcast "Sale y se Acaba", expresó su disposición para colaborar con la selección, que está peleando un cupo al Mundial 2026.

"Yo siempre lo he dicho, se lo he dicho a Jorge Jiménez, se lo he dicho al Bocha, que estoy a disposición de lo que necesiten", afirmó, subrayando su compromiso con el equipo.

Además, mencionó que ha expresado personalmente este deseo a Jorge Jiménez y Fernando "Bocha" Batista, actual director técnico de la Vinotinto: "Estoy muy agradecido con la selección y uno siempre va a estar disponible para ello".

Desde su debut, Juan Arango ha sido un referente para generaciones de aficionados al fútbol en Venezuela. Su capacidad para marcar goles memorables y su destreza en los tiros libres lo han consolidado como uno de los mejores jugadores en la historia de la Vinotinto.

Regreso anhelado por la afición vinotinto

Tras su retiro en 2017, muchos hinchas han pedido que el mítico futbolista maracayero vuelva a vestir los colores de la selección nacional desde cualquier ámbito.

En total, Arango ha marcado 22 goles con la selección absoluta, mucho de ellos a balón parado en circunstancias clave de eliminatorias. Estuvo presente en los procesos de premundial a Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

