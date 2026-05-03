Kimi Antonelli conquista Miami: victoria sobre los McLaren en un Gran Premio

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El Gran Premio de Miami 2026 estuvo condicionado desde antes del semáforo en verde por la decisión de la FIA de adelantar el horario debido a las previsiones de mal tiempo. La salida no defraudó en intensidad: Andrea Kimi Antonelli volvió a mostrar dificultades en los primeros metros, lo que permitió a Charles Leclerc arrebatarle el liderato momentáneamente. Por su parte, el campeón Max Verstappen protagonizó un susto temprano con un trompo que, aunque logró corregir, comprometió su posición desde el inicio.

Las primeras vueltas fueron una sucesión de incidentes que obligaron a la intervención del Safety Car. Isack Hadjar, quien ya partía condicionado tras ser descalificado en la clasificación, quedó fuera de combate tras un toque. Poco después, Liam Lawson cometió un error en la frenada e impactó contra Pierre Gasly, provocando que el monoplaza del francés llegara a dar una vuelta de campana. El incidente dejó a tres pilotos fuera de carrera en apenas unos giros y reagrupó al pelotón, abriendo la ventana para las primeras paradas estratégicas.

Duelo estratégico y batalla final por el liderato

Tras la reanudación en la vuelta doce, la carrera se convirtió en un ajedrez táctico entre McLaren, Ferrari y Mercedes. George Russell fue el primero de los líderes en arriesgar con el cambio de gomas, una maniobra que dejó a Verstappen en cabeza pero con neumáticos duros muy degradados. El neerlandés no pudo contener el ritmo de Antonelli y Lando Norris, quienes pasaron a disputarse la victoria en un duelo directo que se extendió hasta los últimos metros del circuito de Florida.

Mientras la lucha en la parte alta se centraba en la gestión de los neumáticos y la defensa de la posición, otros protagonistas sufrieron reveses. Charles Leclerc perdió sus opciones de podio debido a problemas durante su parada en boxes, cayendo en la clasificación y dejando vía libre al empuje de los McLaren, que terminaron acechando al Mercedes del italiano hasta la bandera a cuadros.

Balance positivo para Williams y Carlos Sainz

En la zona media, la carrera ofreció un respiro de calma tras la tempestad inicial. Carlos Sainz logró mantener la novena posición, igualando su mejor desempeño del año obtenido en China, justo por delante de Alex Albon. Este doble resultado en los puntos representó un éxito significativo para Williams, permitiendo al equipo británico revertir un inicio de fin de semana complicado y sumar unidades valiosas para el mundial de constructores.

Con este triunfo, el tercero de la temporada, Andrea Kimi Antonelli no solo sale de Miami con el trofeo de ganador, sino que amplía su ventaja sobre George Russell en la tabla general. La victoria reafirma la madurez del piloto italiano para gestionar la presión extrema en los momentos finales, especialmente frente a un Lando Norris que intentó el adelantamiento hasta la última curva.

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