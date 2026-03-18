La cifra millonaria que recibirán los jugadores de Venezuela tras ganar el Clásico Mundial de Béisbol

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La histórica corona obtenida por Venezuela el pasado martes en Miami no solo trajo gloria deportiva, sino también un importante rédito económico. Gracias a un fondo de premios récord de 37 millones de dólares (más del doble que en 2023), la selección nacional acumuló un total de 6,75 millones de dólares por su desempeño invicto y el título de campeón.

Siguiendo el reglamento del torneo, este monto se divide a partes iguales entre la federación y los peloteros. Esto significa que los jugadores venezolanos se repartirán aproximadamente 3,375 millones de dólares, lo que equivale a unos 112.500 dólares por cada integrante del roster.

Claves del éxito financiero en 2026

El aumento en la bolsa de premios responde al crecimiento exponencial del Clásico Mundial en esta edición:

Ingresos por transmisión: El contrato de derechos con Netflix en Japón , estimado en más de 100 millones de dólares, fue el principal motor del fondo.

Récord de taquilla: El torneo atrajo a 1,62 millones de espectadores , un 24% más que en la edición anterior.

Impacto individual: Aunque el bono de 112.500 dólares es significativo, palidece ante la potencia económica del equipo; en conjunto, los jugadores de la Vinotinto ganarán 187 millones de dólares en sus contratos de MLB durante la temporada 2026.

Este premio consolida a Venezuela no solo como la nueva potencia deportiva del béisbol, sino como el máximo beneficiario de la edición más lucrativa en la historia del certamen.

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