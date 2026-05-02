La Fundación Rubén Limardo inaugura su sede oficial en el estado Bolívar

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La esgrima venezolana celebró un avance histórico en su infraestructura con la reinauguración oficial del gimnasio Jesús «Chuchú» Gruber, ahora sede principal de la Fundación Rubén Limardo. El evento, que coincidió con el inicio del Open Élite de la disciplina, representa la recuperación de un espacio emblemático en el estado Bolívar, gracias a un esfuerzo conjunto entre la fundación, el Ministerio del Deporte, la Gobernación y la Alcaldía de Angostura del Orinoco.

Rubén Limardo, campeón en Londres 2012, destacó que el recinto funcionará como un nodo estratégico para las selecciones nacionales. Más allá de las pistas de combate, el "Chuchú" Gruber ha sido acondicionado con dormitorios para 24 atletas, servicios de transporte, logística de alimentación y hotelería, convirtiéndose en un centro de alto rendimiento capaz de albergar campamentos de entrenamiento y concentraciones de las delegaciones de todo el país.

El cumplimiento de una promesa familiar

Para el máximo referente de la espada nacional, este logro tiene un significado personal profundo. Limardo enfatizó que la recuperación del gimnasio es el cumplimiento de una promesa hecha a su madre, Gaby, quien soñaba con un espacio digno para el desarrollo de los esgrimistas en su tierra natal. "Su legado y memoria nos ha impulsado a convertir este espacio en la sede de la Fundación", expresó el espadista con emoción.

Este proyecto rescata una instalación que en años anteriores había sufrido un notable deterioro. La gestión del tercer medallista de oro olímpico en la historia de Venezuela se enfocó en devolverle al recinto su prestigio, buscando ofrecer condiciones óptimas tanto para los atletas locales como para los visitantes que participan en el clasificatorio hacia los Juegos Nacionales Juveniles 2026.

Visión de expansión y formación integral

La inauguración en Bolívar es solo el primer paso de un plan nacional de masificación deportiva. Limardo adelantó que el objetivo es replicar este modelo de gestión y estructura en Caracas, con el fin de fortalecer la esgrima en el centro del país. Mientras el capitán de la espada nacional apunta a su clasificación para Los Ángeles 2028, su fundación se enfoca en dejar una estructura sólida para el relevo generacional.

Al cierre de la jornada inaugural, Limardo instó a los jóvenes atletas a utilizar el deporte como una herramienta de disciplina y superación personal. Con las finales del clasificatorio programadas para este viernes y domingo, el gimnasio renovado se estrena como el corazón de la esgrima venezolana, consolidando un espacio de formación que promete elevar el nivel competitivo del país en escenarios internacionales.

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