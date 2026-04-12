La gran conquista europea: la última vez que el FC Barcelona ganó la Champions League

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La final de Berlín contra la Juventus fue la culminación de un torneo donde el conjunto azulgrana se mostró como una fuerza dominante en Europa. El partido se definió por la jerarquía individual y el hambre de gloria de un equipo que, en su pico de forma, parecía imbatible.

El compromiso en territorio alemán fue una batalla táctica y física que mantuvo la tensión hasta los minutos finales. El desarrollo del encuentro quedó marcado por momentos clave. El golpe inicial llegó de los pies de Ivan Rakitic, quien abrió el marcador tempranamente y dio al Barça la calma necesaria para manejar el ritmo. Aunque Álvaro Morata igualó el marcador en la segunda mitad y puso en aprietos el dominio culé, la jerarquía de los atacantes azulgranas volvió a aparecer. Apenas diez minutos después de la igualada italiana, Luis Suárez aprovechó un rechace para devolver la ventaja al equipo. Finalmente, en el tiempo de descuento y con la Juventus volcada al ataque, Neymar Jr. culminó un contragolpe para sentenciar el definitivo 3-1.

Esta victoria en 2015 no solo añadió la quinta "Orejona" a las vitrinas del club, sino que simbolizó el ápice de una generación que combinaba la experiencia de veteranos con la explosividad de sus delanteros estelares. Para el aficionado azulgrana, aquella noche en Berlín representa el último gran éxito europeo de una etapa marcada por el fútbol de posesión y la contundencia ofensiva que definió la filosofía del club durante gran parte de la década pasada.

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