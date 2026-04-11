FVF convierte el futbol en una herramienta de integración para 50 atletas especiales en Caracas

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En una jornada marcada por el respeto y la integración, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) llevó a cabo una edición especial de su programa bandera, el Festival Alineando Valores.

Si bien, el evento, realizado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento Santo Tomás de Aquino, sirvió como escenario para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, reuniendo a medio centenar de atletas, sus familiares y diversas organizaciones civiles.



En el mismo orden de ideas, la actividad no solo contó con el respaldo técnico de la federación, sino que se consolidó mediante una alianza estratégica con Olimpíadas Especiales y Fundadown. Además, sumó el apoyo de la Fundación Traki y la participación activa de integrantes del Deportivo La Guaira, quienes compartieron dinámicas de entrenamiento y juego con los jóvenes participantes.

El fútbol como herramienta de formación ciudadana



Durante el encuentro, Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la FVF, subrayó la importancia de utilizar el balompié como un vehículo educativo que trasciende las canchas.

"Estamos formando ciudadanos; el fútbol es un canal para construir la sociedad venezolana que queremos", afirmó el directivo.

Impacto social en cifras



En este sentido, el programa "Alineando Valores", gestionado por la Comisión de Integridad y Cumplimiento de la FVF, busca erradicar conductas irrespetuosas en el entorno deportivo. Según datos proporcionados por la organización, esta iniciativa ya ha logrado impactar positivamente en más de 8,000 niños y jóvenes a nivel nacional, promoviendo pilares fundamentales como la tolerancia, el trabajo en equipo y la igualdad.



Finalmente, esta edición especial reafirma la capacidad del deporte para adaptarse a diversos contextos sociales, consolidando espacios de convivencia donde los valores dejan de ser conceptos teóricos para convertirse en experiencias vividas en cada pase y cada gol.

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