Lamine Yamal hace historia: supera a Cristiano Ronaldo con solo 18 años

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El FC Barcelona no solo sumó su trofeo número 29 de LaLiga tras vencer al Real Madrid en el Clásico, sino que también fue el escenario de un hito estadístico que pone de relieve la precocidad de su máxima joya. Con apenas 18 años, Lamine Yamal ha logrado lo que a muchas leyendas les tomó décadas: consolidarse como un multicampeón de la competición doméstica española, superando en títulos de liga a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo.

Desde su debut con el primer equipo en 2022, el ascenso de Yamal ha sido meteórico. La reciente consagración en la temporada 2025-26 representa su tercer título de LaLiga en cuatro años, tras haber formado parte de las plantillas campeonas en 2023 y 2025. Este registro le permite rebasar oficialmente a Cristiano Ronaldo, quien a pesar de sus registros goleadores históricos, solo pudo alzar el trofeo liguero en dos ocasiones (2012 y 2017) durante sus nueve campañas en el Santiago Bernabéu.

Impacto en el sistema de Hansi Flick

A pesar de su juventud, el extremo español se convirtió en una pieza indispensable para el esquema del técnico alemán durante gran parte de la campaña. Su capacidad de desequilibrio y visión de juego fueron fundamentales para que el Barça mantuviera la regularidad necesaria para llegar al tramo final con ventaja sobre el Real Madrid.

Sin embargo, el cierre de temporada ha dejado un sabor agridulce para el jugador:

Lesión inoportuna: Un problema físico le impidió disputar los últimos encuentros, incluyendo el Clásico decisivo.

Incertidumbre mundialista: La gravedad de su lesión ha generado dudas razonables sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo 2026, aunque su contribución previa le garantiza la medalla de campeón nacional.

El Barça acorta distancias históricas

Con esta nueva estrella en su palmarés, el conjunto blaugrana llega a 29 campeonatos locales. Si bien el Real Madrid sigue liderando el historial con 36 títulos, la dinastía reciente del Barcelona, impulsada por talentos emergentes como Yamal, Rashford y Ferran Torres, ha revitalizado la competencia. La comparación con Ronaldo no solo es un dato curioso, sino un reflejo del impacto inmediato que Lamine ha tenido en la arquitectura de un equipo que vuelve a dominar el fútbol español con autoridad.

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