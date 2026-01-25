Lamine Yamal maravilla al Camp Nou: golazo de pirueta y victoria ante el Real Oviedo

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona consolidó su dominio en LaLiga con una contundente victoria por 3-0 sobre el Real Oviedo en el Spotify Camp Nou. La jornada comenzó con un reconocimiento especial para Lamine Yamal, quien recibió el galardón al Jugador del Mes antes del pitido inicial.

Tras ausentarse en la Champions League el pasado miércoles, el "10" azulgrana regresó al once titular mostrando una versión inquietante en ataque. El momento cumbre llegó al minuto 73, cuando conectó un centro de Dani Olmo con una plástica pirueta de media tijera para firmar el tercer tanto de la noche.

La definición, realizada sin dejar caer el balón, recordó a las grandes maniobras de figuras como Cristiano Ronaldo o Neymar. Para celebrar, Yamal se sentó sobre los carteles publicitarios con los brazos cruzados y una sonrisa, gesto que Hansi Flick festejó con efusividad desde el banquillo.

Con esta anotación, el joven extremo alcanza los ocho goles en la presente campaña liguera, empatando en la tabla de goleadores internos del equipo a Raphinha. El brasileño también se hizo presente en el marcador durante un compromiso que resultó sumamente plácido para los catalanes.

Tras su gran exhibición, el canterano fue sustituido por Roony Bardghji bajo una sonora ovación de los hinchas que se pusieron de pie. La victoria reafirma el gran momento de forma de las piezas clave de Flick, manteniendo al Barcelona en una posición privilegiada en el campeonato.

