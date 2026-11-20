Los Cardenales de Lara se reencontraron con la victoria en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al dejar en el terreno en diez episodios a los Caribes de Anzoátegui, líderes de la ronda regular, gracias a un imparable decisivo conectado por Luisangel Acuña con las bases llenas en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Tras un duelo de pitcheo durante los primeros tramos, el conjunto larense inauguró la pizarra en el tercer inning con un sencillo remolcador de Ildemaro Vargas que trajo al plato a Jesús Bastidas, ventaja que fue respondida en el cuarto capítulo mediante un cuadrangular solitario de Hernán Pérez por la visita y otro vuelacercas de Bastidas por la misma zona para los locales.

La novena oriental tomó el control del compromiso en la apertura del séptimo episodio con anotación de Gabriel González en jugada de selección y un hit impulsor de Jesús Sucre, pero Bastidas volvió a responder en la parte baja de ese mismo tramo con un sencillo que igualó las acciones y forzó la definición en entradas extras.

En la conclusión del décimo inning, con los senderos congestionados, Luisangel Acuña aprovechó un envío por el centro del plato para conectar el hit de oro que sentenció el compromiso, otorgándole el triunfo en el montículo a Luis Carrasco (1-0) y cargando el revés a la cuenta de Moisés Díaz (0-1).

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