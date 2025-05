Linkin Park hizo de las suyas en Múnich: reviva su actuación en la final de Champions League

Suscríbete a nuestros canales

Linkin Park ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la tan esperada final de la UEFA Champions League, que enfrenta al Inter y al PSG, con una actuación electrizante que ha dejado al público extasiado. El icónico grupo de rock ofreció un impresionante show de apertura, calentando el ambiente para el gran partido.

La banda desató una explosión de energía en el escenario, interpretando una poderosa selección de sus éxitos, incluyendo "The Emptiness Machine", "In The End", "Numb", un fragmento de "Up From The Bottom", y "Heavy Is The Crown". Con una puesta en escena impactante, que incluyó una pirotecnia deslumbrante y un numeroso elenco de artistas acompañando, Linkin Park logró crear una atmósfera electrizante y una experiencia inolvidable para los miles de asistentes y espectadores de la final.

La presencia de Linkin Park en la final de la Champions League fue un evento muy anticipado, y no defraudaron, entregando una actuación poderosa que seguramente será recordada como uno de los momentos destacados de la noche. La transmisión de la #UCLFinal, incluyendo este espectacular show, se pudo seguir a través de #DisneyPlus.

Este evento subraya la creciente tendencia de incorporar grandes actuaciones musicales en eventos deportivos de talla mundial, creando una experiencia inolvidable para los fans tanto en el estadio como en casa.

