Lula da Silva responde al arancel del 50% impuesto por Trump: Es inaceptable la interferencia de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este miércoles la imposición de aranceles al 50% contra Brasil, así como la imposición de sanciones al juez Alexandre de Moraes, quien lleva el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro.

“Lo que nos frena es que nadie quiere dialogar. He solicitado establecer contacto. He designado a mi vicepresidente, a mi ministro de agricultura y a mi ministro de economía para que todos hablen con sus homólogos en Estados Unidos y así comprender las posibilidades de una conversación. Hasta ahora, no ha sido posible”, dijo Lula al diario The New York Times.

Lula cataloga de "injustificable" el arancel de Trump

Asimismo, el presidente brasileño catalogó de "injustificable" el arancel del 50% impuesto por Trump sobre importaciones brasileñas, justificándolo como represalia por el proceso judicial contra Bolsonaro.

Lula afirmó que estas medidas "atentan contra la soberanía nacional" y recordó el superávit comercial que EE.UU. ha acumulado con Brasil en los últimos años.

Se conoció que la principal razón de la firma de imposición de aranceles se debió a un ultimátum de la Administración Trump para que no avanzara el juicio político contra Bolsonaro, y en consecuencia, aplicó la Ley Magnitsky, que permite sancionar a extranjeros involucrados en corrupción o violaciones a derechos humanos.

¿Qué establece la sanción contra el juez De Moraes?

La medida bloquea bienes y propiedades del juez en EE.UU., además de prohibir transacciones con ciudadanos estadounidenses. De Moraes lidera investigaciones contra Bolsonaro, incluyendo acusaciones por supuestos planes golpistas tras las elecciones de 2022.

"Uno de los fundamentos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza al propio régimen democrático. La Justicia no se negocia", afirmó el mandatario en un comunicado titulado 'Brasil es un país soberano y democrático'.

En ese sentido, Lula expresó su solidaridad con el magistrado y criticó las sanciones como una acción motivada por intereses políticos: "Las sanciones están motivadas 'por la acción de políticos brasileños que traicionan' al país 'en defensa de sus propios intereses'", señaló, haciendo referencia a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente y actualmente en EE.UU. buscando apoyo para sancionar a su padre.

Visite nuestra sección de Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube