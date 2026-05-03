Luto en la Fórmula 1: fallece el histórico piloto y ciclista Alex Zanardi

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El mundo del deporte despide a una de sus figuras más inspiradoras. Alessandro Zanardi falleció este viernes 1 de mayo a los 59 años, según informó su familia en un comunicado oficial. Nacido en Bolonia en 1966, Zanardi construyó una trayectoria que desafió todos los límites convencionales, convirtiéndose en un referente de superación tras sobrevivir a accidentes que habrían doblegado a cualquier otro atleta.

Su carrera en el automovilismo lo llevó a lo más alto, compitiendo en 44 Grandes Premios de Fórmula 1 con escuderías como Jordan, Lotus y Williams. Sin embargo, su vida cambió drásticamente el 15 de septiembre de 2001 en el circuito de Lausitzring, Alemania. Un brutal accidente en la categoría CART resultó en la amputación de ambas piernas, una tragedia que, lejos de retirarlo, marcó el inicio de su etapa más gloriosa y humana.

Tras un asombroso regreso a los circuitos de turismos con vehículos adaptados, Zanardi encontró en el ciclismo de mano (handbike) una nueva forma de competir y ganar. Su disciplina y talento lo llevaron a conquistar la élite del deporte adaptado:

Londres 2012: Se colgó dos medallas de oro que dieron la vuelta al mundo.

Río 2016: Sumó un oro y una plata adicionales a su palmarés.

Maratón de Nueva York: Logró la victoria en 2011, estableciendo además un récord para la prueba en su modalidad.

Su capacidad para redefinir el éxito después de la adversidad le otorgó un estatus de icono internacional. Zanardi no solo ganaba medallas; ganaba batallas contra la imposibilidad, demostrando que la voluntad humana es capaz de encontrar nuevos caminos cuando los conocidos se cierran.

Los últimos años de Alex estuvieron marcados por una nueva y durísima batalla tras el accidente sufrido en junio de 2020 durante una exhibición benéfica en Siena. Tras impactar contra un camión mientras competía en su bicicleta de mano, el italiano atravesó múltiples cirugías y un largo proceso de cuidados intensivos y rehabilitación neurológica.

La familia agradeció las muestras de cariño recibidas y solicitó privacidad en este momento de duelo. Zanardi se marcha dejando una lección de vida que trasciende los resultados deportivos: la idea de que "lo peor ya ha pasado" siempre que se tenga la oportunidad de volver a empezar. Su historia queda grabada como el testimonio definitivo de que la resiliencia es, quizás, el motor más potente que existe.

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