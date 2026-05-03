UFC en la Casa Blanca: así es la preparación del campeón Ilia Topuria

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Ilia Topuria se prepara para liderar el cartel del UFC Casa Blanca, cita programada para el próximo 14 de junio, coincidiendo con el cumpleaños de Donald Trump. Como parte de la promoción de este histórico evento, "El Matador" ha lanzado el cuarto episodio de su serie documental en YouTube, acumulando rápidamente cientos de miles de visualizaciones. En este capítulo, el peleador muestra la transición de su campamento desde España hasta Miami, ciudad elegida para realizar los ajustes finales antes de su defensa del título del peso ligero.

El video no solo se enfoca en el rigor físico, sino que ofrece una mirada íntima a su vida personal, incluyendo momentos junto a su hijo Hugo. Además, el episodio rescata imágenes de lo vivido en el WOW Valencia, el evento de MMA más multitudinario realizado en suelo español, donde Topuria compartió con otras figuras de la compañía como su hermano Aleksandre, Joel Álvarez y Dani Bárez.

Desde el International Athletic Institute en Miami, el equipo de Topuria ha dejado claro que el nivel de intensidad es máximo. Javi Climent, su entrenador de boxeo, resaltó la peligrosidad del campeón al afirmar que posee un "timing" y una técnica excepcionales que le permiten encontrar huecos en cualquier defensa. Según Climent, la versatilidad de Ilia para entrar con distintas combinaciones lo convierte en un finalizador letal, asegurando que «la mano le pesa mucho» en cada impacto.

Durante las sesiones de "sparring" mostradas en el documental, se percibe el respeto de sus compañeros de entrenamiento, quienes incluso llegaron a pedirle que bajara el ritmo ante la dureza de los golpes. Ilia, por su parte, confesó no ser consciente de la velocidad y fuerza que imprime una vez que entra en ritmo de combate: «Yo no lo siento, te lo juro», reconoció tras una extenuante jornada marcada por el calor de Florida.

Bajo la supervisión de preparadores como Jesús Gallo, el hispanogeorgiano está llevando su resistencia física al límite. Las imágenes de sus entrenamientos con manoplas y saco muestran combinaciones que el propio equipo califica de «terroríficas», diseñadas específicamente para contrarrestar el estilo agresivo de Justin Gaethje.

Con el suelo del gimnasio bañado en sudor y el respaldo unánime de su equipo, Topuria encara la recta final de su preparación con la mentalidad de un cazador. La broma recurrente entre sus compañeros de entrenamiento, «piensa que tiene a Justin delante», refleja el nivel de concentración de un peleador que busca no solo retener su cinturón, sino consolidarse como la cara global de las artes marciales mixtas en una noche que promete paralizar al mundo del deporte.

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