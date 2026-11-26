Los Tiburones de La Guaira derrotaron este miércoles 9-3 a los Navegantes del Magallanes en el Estadio Universitario, apoyados en una ofensiva de 11 imparables encabezada por Máximo Acosta, en jornada correspondiente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El conjunto litoralense tomó el control desde la baja del primer episodio con un racimo de cinco anotaciones producto de un jonrón solitario de Jorge Barrosa y sencillos remolcadores de dos carreras de Jadher Areinamo y Jurickson Profar; aunque la novena filibustera descontó mediante un cuadrangular de Rougned Odor en el segundo acto y un doblete impulsor de Thairo Estrada en el tercero, Acosta sentenció el compromiso con un vuelacercas de tres rayitas en la tercera entrada y un doble productor en el quinto, antes de que Renato Núñez maquillara el marcador con un hit en el octavo.

En el pitcheo, el relevista Douglas Orellana (1-0) se acreditó el triunfo tras laborar una entrada y dos tercios en blanco con dos ponches, respaldando la salida sin decisión del abridor Henry Centeno, quien permitió dos carreras en dos capítulos y un tercio; en el plato por los ganadores, Acosta cerró de 4-2 con cuatro impulsadas, Areinamo ligó de 4-2 con par de remolcadas y dos anotadas, y Barrosa terminó de 5-1, mientras que Odor (4-1) destacó por la visita.

Tras tres horas y dos minutos de compromiso, La Guaira coloca su foja en 16-18 y recibirá este jueves a las 7:00 p. m. a las Águilas del Zulia, en tanto que Magallanes (17-16 y apenas cinco hits conectados) viajará para medirse ante los Caribes de Anzoátegui.

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