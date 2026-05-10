Mbappé enciende la polémica: su mensaje en Instagram mientras el Real Madrid perdía

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Kylian Mbappé volvió a sacudir los cimientos del madridismo sin necesidad de tocar un balón. El delantero francés, baja de última hora en el Clásico por molestias en los isquiotibiales, incendió las redes sociales al publicar una historia en Instagram con el mensaje “Hala Madrid” justo cuando el Real Madrid caía 2-0 ante el Barcelona en el Camp Nou. Lo que para algunos fue un gesto de capitanía desde la distancia, para otros representó una falta de respeto y un síntoma de la desconexión que vive la estrella gala con la realidad del club en este tramo final de la temporada 2025-26.

La publicación apareció en el perfil del "10" blanco alrededor del minuto 35 del primer tiempo. Con el marcador cuesta arriba tras los goles de Rashford y Ferran Torres, el posteo se viralizó en segundos, generando una fractura de opiniones en la comunidad futbolística. Internamente, el club intentó proyectar la imagen de un líder emocional que, pese a no poder estar en el césped, reforzaba la identidad del equipo en un momento crítico como un "no nos rendimos" digital.

Sin embargo, en programas como Carrusel Deportivo, la reacción fue opuesta; periodistas como Antonio Romero y Tomás Roncero tildaron el gesto de "intolerable" y "recochineo", argumentando que un verdadero líder habría viajado a Barcelona para acompañar al grupo en lugar de publicar contenido desde la comodidad de su hogar.

La ausencia de Mbappé fue un golpe táctico letal para los planes de Álvaro Arbeloa. El francés se lesionó en el último suspiro del entrenamiento previo en Valdebebas, dejando al Madrid sin su "depredador" de Clásicos en el peor momento posible. Las estadísticas hacían de su baja una tragedia deportiva, pues Kylian promedia un gol cada 67 minutos frente al eterno rival, una cifra que alimentaba la esperanza de castigar los espacios que suele dejar el sistema de Hansi Flick. Sin su arma más letal, el conjunto blanco lució inoperante en ataque, dependiendo excesivamente de chispazos aislados de Vinícius Júnior que no fueron suficientes para inquietar el arco azulgrana.

El debate generado por la historia en Instagram destapó críticas más profundas sobre la actual planificación de la plantilla merengue. Tomás Roncero fue contundente al comparar la "sala de máquinas" del Madrid actual con la de épocas pasadas, señalando que el centro del campo ha perdido el talento y el engranaje de años anteriores. La crítica apunta a una degradación de la calidad en la zona de creación y, sobre todo, a una alarmante falta de liderazgo dentro del vestuario.

"Comparas a Kroos, Modric e Isco con el centro del campo que está jugando hoy y es como comparar un equipo Champions con uno de Primera Federación".

La prensa especializada destacó que la falta de figuras veteranas en el campo influyó en la respuesta del equipo ante la adversidad, situando la publicación de Mbappé como un elemento más dentro de una jornada de alta exigencia para el club.

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