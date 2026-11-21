El mánager de la selección nacional de béisbol, Omar López, sostendrá este domingo en Caracas una reunión institucional con el comisionado de las Grandes Ligas (MLB), Rob Manfred, y representantes de la Asociación de Peloteros, con el objetivo de proponer la realización de encuentros de la Gran Carpa y juegos de exhibición rumbo al Clásico Mundial de 2029 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

Durante la jornada pautada en el marco de la ceremonia de imposición de anillos a los campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el estratega valenciano acudirá acompañado por una comisión integrada por Miguel Cabrera, Johan Santana, Víctor Martínez y Salvador Pérez para presentar los avances de un proyecto que busca devolver el béisbol de selecciones al país por primera vez desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe Maracaibo 1998.

Asimismo, López planteó la necesidad de consolidar un centro de alto rendimiento en territorio venezolano destinado no solo a la preparación física de los peloteros para futuras citas internacionales, sino también a la capacitación técnica, actualización tecnológica y creación de bases de datos para los profesionales vinculados a la industria del béisbol nacional.

El dirigente manifestó su disposición de continuar respaldando el desarrollo estructural de la disciplina junto a la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebéisbol), subrayando que su aspiración profesional a largo plazo radica en dejar un legado centrado en la formación integral de las nuevas generaciones y en el fortalecimiento organizativo del deporte en Venezuela.

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