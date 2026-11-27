La selección venezolana sub-17 empató sin goles (0-0) frente a su similar de México en la última jornada de la fase de grupos del Campeonato Mundial disputado en Doha, resultado con el que finalizó en el segundo lugar del Grupo K y selló su cruce ante Argelia en los dieciseisavos de final.

Ambas selecciones cerraron la primera ronda igualadas con siete unidades, pero el conjunto mexicano aseguró el liderato del sector gracias a su mejor diferencial de goles (+5 tras anotar cinco tantos y no recibir ninguno), mientras que la Vinotinto ocupó la segunda casilla con registro de tres goles a favor y uno en contra (+2), posicionándose como la mejor segunda de toda la fase de grupos.

En el desarrollo del compromiso, el equipo azteca mostró mayor claridad en el traslado y la generación de llegadas, mientras que Venezuela sostuvo por más tiempo la posesión del balón durante el complemento, aunque ambos conjuntos carecieron de efectividad en la definición para romper la paridad en el marcador.

Concluida la ronda inicial del certamen mundialista, el combinado nacional disputará su encuentro de eliminación directa frente a Argelia el próximo martes 1 de diciembre a las 11:30 a. m.

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