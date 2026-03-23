NBA: LeBron "King" James hace historia al romper este nuevo récord

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La historia del baloncesto tiene un nuevo capítulo dorado escrito por LeBron James. Anoche, al saltar a la pista, "El Rey" superó oficialmente el registro de Robert Parish para convertirse en el jugador que más veces se ha vestido de corto en la NBA. Con 1.612 partidos a sus espaldas, LeBron deja atrás las 21 temporadas de Parish y se consolida como el estándar de oro en cuanto a durabilidad y excelencia física en el deporte mundial.

El reparto de esta cifra astronómica refleja una carrera de dominio constante en tres franquicias distintas. James ha disputado 849 encuentros con los Cleveland Cavaliers, 294 con Miami Heat —donde obtuvo sus dos primeros títulos— y, con el de ayer, alcanza los 469 partidos defendiendo la elástica de los Lakers. Lo más sorprendente no es solo la cantidad, sino la calidad: a estas alturas de su carrera, sigue promediando 21,1 puntos, 5,8 rebotes y 6,8 asistencias, cifras que muchos jugadores en su plenitud envidiarían.

El último baile en Los Ángeles

Con este nuevo récord en el bolsillo, el objetivo de LeBron es claro: cerrar la temporada 2026 con su quinto anillo de la NBA. Los Lakers atraviesan un estado de forma excepcional, con una plantilla donde todas las piezas parecen encajar bajo el liderazgo del veterano de Akron. Esta misión cobra un tinte especial dado que su contrato finaliza el próximo 30 de junio de 2026, lo que ha desatado una ola de especulaciones sobre su futuro.

¿Retirada o regreso a casa?

El mundo del deporte se pregunta qué pasará cuando suene la bocina final de esta campaña. Las opciones sobre la mesa son tan legendarias como su carrera:

Renovación con los Lakers: Para intentar extender su legado en la ciudad de las estrellas.

El "Último Baile" en Cleveland: Un regreso romántico a los Cavaliers para cerrar el círculo donde empezó todo en 2003.

Retiro definitivo: Colgar las botas en la cima, siendo el máximo anotador y el jugador con más partidos en la historia.

Sea cual sea su decisión, LeBron James ha demostrado que el tiempo parece no tener efecto sobre su juego. Mientras el debate sobre quién es el mejor de la historia continúa en las barberías y redes sociales, los números fríos dictan que nadie ha jugado tanto y a tan alto nivel como el chico de Akron.

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