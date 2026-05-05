¡Obsequio de campeón! Papa León XIV recibe el uniforme de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol

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La directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) realizó una visita oficial al Vaticano este lunes 4 de mayo de 2026 para encontrarse con el Papa León XIV.

Durante la audiencia privada, los representantes de la Iglesia católica en Venezuela entregaron al Sumo Pontífice un obsequio deportivo: la indumentaria oficial de la selección nacional de beisbol, un gesto simbólico que se produce semanas después de que la selección criolla se titulara campeóna del Clásico Mundial de Beisbol.

La prenda entregada al líder de la Iglesia cuenta con un diseño personalizado que incluye el nombre papal del Pontífice bordado en la parte trasera de la camisa. La entrega de este regalo se llevó a cabo durante la jornada del lunes en la Santa Sede, en medio de los encuentros protocolares de la directiva de la CEV.

La conexión del Papa León XIV con el beisbol

El actual Papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost Martínez, es de nacionalidad estadounidense y reconocido por ser seguidor del beisbol, específicamente de los Medias Blancas de Chicago, cuyo título más reciente lo obtuvo Oswaldo Guillén en 2005 como manager.

La delegación que acudió a la cita con León XIV estuvo conformada por los principales cargos de la jerarquía eclesiástica nacional. Participaron en la reunión el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Jesús González de Zárate; el primer vicepresidente, monseñor José Luis Azuaje Ayala; el segundo vicepresidente, Carlos Enrique Curiel; y el secretario general, José Antonio Da Conceicao.

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