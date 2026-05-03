Orgullo zuliano en Estados Unidos: Fabiana Gamboa se corona con All American

Suscríbete a nuestros canales

El deporte venezolano suma un nuevo logro de alto nivel en el ámbito internacional. La tenista zuliana Fabiana Gamboa ha sido reconocida como la primera mujer en la historia de la Universidad de Nebraska en Kearney (UNK) en alcanzar la distinción de «All-American». Este honor le fue otorgado durante la ceremonia de los Premios Louie, celebrada el pasado 28 de abril, donde se rinde homenaje a la excelencia integral de los estudiantes-atletas de la institución.

El galardón reconoce la trayectoria de Gamboa durante el ciclo 2025-2026, destacando no solo su dominio en la pista, sino también su compromiso académico. Al convertirse en la primera integrante del equipo de tenis femenino en recibir este nombramiento, la raqueta venezolana eleva el estándar competitivo del programa deportivo de la UNK, dejando una huella permanente en los registros de la universidad.

El reconocimiento «All-American» es el punto culminante de una temporada cargada de éxitos para la joven zuliana. Entre sus logros más recientes destaca su inclusión en el Primer Equipo (First Team) de la Conferencia MIAA 2026, una de las ligas universitarias más exigentes de la región. Esta distinción ratifica la consistencia técnica y la fortaleza mental que Gamboa ha exhibido en cada compromiso durante el último año. Su éxito se fundamenta en una consistencia competitiva con un rendimiento impecable durante toda la temporada 2025, un liderazgo regional que la sitúa como la jugadora de referencia en su división y el establecimiento de un hito institucional que abre las puertas para futuras promesas del tenis femenino.

El triunfo de Fabiana Gamboa ha sido recibido con especial entusiasmo en el estado Zulia, donde su figura se consolida como un símbolo de superación y éxito. Su trayectoria sirve de inspiración para miles de jóvenes deportistas venezolanos que ven en el tenis universitario estadounidense una vía para su desarrollo profesional y académico a través de becas internacionales. Con la obtención del Premio Louie y su consagración histórica en Nebraska, Gamboa cierra un ciclo de triunfos que reafirma la vigencia del talento nacional en las ligas más competitivas del mundo. El legado en la UNK se establece no solo en trofeos, sino en la apertura de un nuevo camino para el tenis femenino venezolano en el exterior.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.