¡Patada criminal! La terrible fractura de Jean Pierre Arroyo en Ecuador

Lo que debía ser una jornada de celebración para Independiente del Valle por su liderato absoluto en la Liga Ecuabet, terminó convertida en una escena de angustia y lágrimas. En el duelo frente a Mushuc Runa, el volante Jean Pierre Arroyo fue víctima de una de las lesiones más impactantes de la temporada, dejando una marca de dolor en el estadio tras un partido de alta tensión.

El incidente ocurrió al minuto 61, cuando el marcador se encontraba igualado 1-1. Arroyo emprendía una carrera en velocidad cuando fue interceptado por una barrida desmedida de Brian Negro. La fuerza del impacto provocó una evidente fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda del jugador, cuya gravedad fue captada de inmediato por las cámaras y por sus propios compañeros, quienes no pudieron contener el llanto ante el sufrimiento del juvenil.

La dureza de la acción desató una gresca inmediata. Mientras el árbitro expulsaba a Brian Negro con roja directa, el clima se caldeó entre ambos planteles, resultando en un altercado entre Jordy Alcívar y Cristopher Angulo. Tras la intervención del VAR, el juez central decidió expulsar a ambos jugadores, dejando el encuentro en un escenario de extrema rispidez.

Pese al golpe anímico, Independiente del Valle logró reponerse para sentenciar el partido:

Los goles: Matías Perelló y el debutante Riquelme Angulo sellaron el 3-1 definitivo.

Puntaje perfecto: Con este resultado, el "Matagigantes" se mantiene como líder solitario de la competición.

Jean Pierre Arroyo fue retirado del campo en camilla y trasladado de urgencia en ambulancia a un centro médico cercano. El pronóstico sugiere una recuperación prolongada de cinco a seis meses que lo mantendrán alejado de las canchas por el resto de la temporada.

