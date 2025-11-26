Polémica en el deporte: revocan título de 'La Mujer Más Fuerte del Mundo' a atleta transgénero

Suscríbete a nuestros canales

El campeonato mundial de fuerza, La Mujer Más Fuerte del Mundo 2025, se vio envuelto en una fuerte controversia después de que se revocara el título al competidor estadounidense Jammie Booker. El comité organizador tomó la drástica decisión tras la difusión de videos de contenido explícito que sugerían que Booker se identifica como una persona transgénero, lo que contraviene las normas de elegibilidad del certamen.

Investigación y descalificación

Según un comunicado oficial de Official Strongman Games, una persona que se identifica como mujer, pero es biológicamente masculina, compitió en la categoría Open Femenina. Los organizadores afirmaron que desconocían esta información antes del evento e iniciaron una investigación interna tras recibir la alerta.

El certamen opera bajo la regla clara de que "las competidoras sólo pueden competir en la categoría correspondiente al sexo biológico registrado al nacer".

La organización intentó contactar a Booker para que confirmara o negara su condición, dándole un plazo de 24 horas. Ante la falta de respuesta, se procedió con la descalificación y la redistribución de los resultados.

Andrea Thompson, la nueva poseedora del título

Tras la anulación del resultado de Booker, la británica Andrea Thompson (43 años), quien había ocupado el segundo lugar, fue designada como la nueva poseedora del título La Mujer Más Fuerte del Mundo.

Thompson relató al diario Daily Mail que las participantes se despertaron de madrugada con la noticia de la circulación de videos explícitos que desató las preguntas sobre la identidad de género del competidor.

Aunque recibió la designación, Thompson lamentó que el escándalo le restara valor al momento de alegría.

Por su parte, Rebecca Roberts, tres veces ganadora del premio, se pronunció sobre el debate: "Mi mensaje es simple. Las personas trans tienen cabida en el deporte, pero las categorías femeninas deben seguir siendo exclusivamente femeninas por nacimiento".

Jammie Booker no ha emitido declaraciones públicas, aunque un video de hace ocho años la referencia como "chica trans de 21 años".

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.