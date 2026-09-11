Presidente de la FIG visita el país para entregar donaciones a atletas afectadas en La Guaira

El presidente de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), el japonés Morinari Watanabe, fue recibido por el ministro del Deporte, Franklin Cardillo, en un encuentro enfocado en el respaldo institucional y la entrega de dotación para las atletas afectadas en el estado La Guaira tras los eventos sísmicos registrados el pasado mes de junio.

La máxima autoridad de la disciplina entregó un cargamento de insumos y materiales deportivos destinados a las practicantes de la modalidad rítmica de la entidad costera. La recolección de los implementos fue gestionada en conjunto con gimnastas de diversas delegaciones durante la celebración del Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en Frankfurt, Alemania.

Durante la jornada, la comitiva oficial se trasladó al Centro Nacional de Gimnasia, ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Deportes (IND), donde el seleccionado nacional que dirá presente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ejecutó una exhibición del programa técnico que presentará en el certamen continental.

En la actividad también estuvieron presentes la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, y la presidenta de la Federación Venezolana de Gimnasia, Zobeira Hernández, quienes ratificaron el agradecimiento por el acompañamiento técnico e institucional brindado por el ente rector de la disciplina a escala global.

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