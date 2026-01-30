Próxima cita de la Gran Final de la LVBP: fecha del cuarto juego entre Caribes y Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha tomado un nuevo aire tras los acontecimientos en el Estadio José Bernardo Pérez. En un tercer encuentro cargado de drama, Caribes de Anzoátegui logró descontar en el marcador global al imponerse 9-7 a los Navegantes del Magallanes. El cerrador Silvino Bracho fue el encargado de asegurar el último out, garantizando que la serie se extienda al menos hasta un quinto compromiso.

De acuerdo con el cronograma oficial de la postemporada, la intensidad del diamante se detendrá momentáneamente. Este viernes 30 de enero no habrá juego programado, funcionando como una jornada de descanso para ambos planteles tras los primeros tres duelos de la final.

La mirada de la fanaticada se traslada ahora al fin de semana, específicamente al sábado 31 de enero, cuando se dispute el cuarto choque de esta instancia definitiva. Los detalles del próximo encuentro son:

Fecha: Sábado 31 de enero.

Hora: 07:00 P.M.

Sede: Estadio José Bernardo Pérez, Valencia.

Con el triunfo de la "Tribu" este jueves, la presión se traslada nuevamente al conjunto filibustero, que buscará defender su casa para recuperar la ventaja de dos juegos. Por su parte, los orientales intentarán igualar la serie para asegurar que la definición por el título regrese a Puerto La Cruz en las mejores condiciones posibles. La mesa está servida para que el béisbol invernal siga ofreciendo sus mejores emociones en la capital carabobeña.

