Próxima prueba para la Vinotinto: Venezuela contra Uzbekistán por fecha FIFA

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Venezuela llega a su último compromiso de la gira asiática con el impulso anímico de haber goleado 4-1 el pasado viernes, en una noche que quedó marcada por el doblete histórico de Salomón Rondón para alcanzar los 50 goles internacionales. Sin embargo, el cuerpo técnico liderado por Vizcarrondo toma nota de las desatenciones defensivas y la falta de profundidad mostrada en la primera mitad del encuentro anterior, donde un once alternativo con fuerte presencia de la Liga Futve tuvo dificultades para romper el cerrojo trinitario antes del ingreso de los "pesos pesados".

Para este duelo en el estadio Bunyodkor, se espera que el estratega criollo realice ajustes significativos en la formación inicial. La portería podría ver el regreso de José Contreras, mientras que en la zaga se proyectan cambios para acompañar a Jon Aramburu. El objetivo es dotar al equipo de mayor solvencia ante un rival que, a diferencia del anterior, propone un juego ofensivo más agresivo y cuenta con figuras de recorrido europeo como Eldor Shomurodov, el máximo referente del fútbol uzbeko con 44 tantos en su haber.

Duelo de paridad en el Ranking FIFA

El enfrentamiento de este lunes presenta un escenario de equilibrio estadístico notable. Venezuela ocupa actualmente la posición 49 del escalafón mundial, apenas un peldaño por encima de Uzbekistán (50). El único antecedente entre ambas naciones data de hace tres años en Arabia Saudita, un duelo que finalizó con empate 1-1, lo que refuerza la idea de un partido que se definirá por detalles tácticos y la efectividad en las áreas.

El legado del "Gladiador" y el relevo generacional

Más allá del resultado, el foco sigue puesto en la transición que lidera Salomón Rondón. A casi dos décadas de su primer gol con la selección, el capitán continúa siendo el faro para una nueva camada de delanteros que buscan su espacio en el ciclo mundialista. Nombres como Alejandro Marqués, Kevin Kelsy y Jesús Ramírez representan el futuro del ataque nacional, y este cierre de la FIFA Series 2026 es la plataforma ideal para que "Vizca" siga evaluando quiénes están listos para asumir el testigo en las competiciones oficiales de corto plazo.

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