Vinotinto: el nuevo récord histórico de Salomón Rondón con Venezuela

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La FIFA destacó la actuación de Salomón Rondón en el estadio Pakhtakor Markaziy de Taskent, donde el atacante ingresó desde el banquillo para sentenciar el encuentro con sus goles número 49 y 50. La victoria de Venezuela cierra una jornada positiva en territorio asiático, preparando el terreno para el próximo desafío de la Vinotinto ante los anfitriones de Uzbekistán, un equipo ya clasificado para la Copa del Mundo 2026.

El logro de Rondón lo sitúa en una dimensión estadística privilegiada dentro del fútbol continental. Según datos compartidos por su club, el Pachuca de México, el ariete venezolano es ahora el cuarto goleador sudamericano en activo con más tantos a nivel de selecciones, ubicándose únicamente por detrás de figuras de la talla de Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar y Alexis Sánchez. Este registro subraya la longevidad y efectividad del capitán venezolano en el frente de ataque.

Por otro lado, la jornada de la FIFA Series también contó con la participación de otro referente del Pachuca, Enner Valencia. El delantero ecuatoriano fue titular en el empate 1-1 de su selección ante Marruecos, aunque en esta ocasión no logró agitar las redes antes de ser sustituido. Mientras Ecuador analiza su rendimiento tras la igualdad, Venezuela celebra la vigencia de un Rondón que sigue rompiendo techos históricos con la camiseta nacional.

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