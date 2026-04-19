Puños de oro: Boxeo venezolano asegura dos nuevas finales en los Juegos Suramericanos de la Juventud

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La delegación venezolana de boxeo mantiene su paso firme en los IV Juegos Deportivos Suramericanos de la Juventud 2026 al clasificar a dos nuevos representantes a las finales por la medalla de oro. Granyelis García dio una exhibición de técnica en la división de los 51 kilogramos al vencer por decisión unánime (5-0) a la panameña Lia Córdoba. La peleadora criolla aprovechó su ventaja de alcance para dominar el combate con el jab y el recto, asegurando su boleto para enfrentar a la brasileña Elisandra Santos en la disputa por el campeonato.

Por su parte, Luis Idriago mostró una contundente capacidad de pegada en la categoría de 80 kilogramos al derrotar por nocaut al uruguayo Dahel Abrines. El combate se definió antes de los dos minutos del segundo asalto, ratificando el gran momento de forma del venezolano, quien ahora buscará el título suramericano ante el ecuatoriano Ángel Chicó. Idriago fue enfático al finalizar su presentación, señalando que el objetivo del equipo no es otro que subir a lo más alto del podio mediante la contundencia de sus golpes.

Cosecha de bronces y resultados en triatlón

A pesar de los éxitos clasificatorios, la jornada también dejó resultados agridulces en las semifinales de boxeo. Anthonella Santos se quedó con la medalla de bronce tras una polémica detención del árbitro en el primer asalto de su pelea ante la brasileña Sara Dos Santos. La venezolana manifestó su inconformidad con la decisión del juez de suspender el combate, asegurando que se encontraba en condiciones de continuar. Asimismo, Vigzael Valera obtuvo el bronce tras caer ante el brasileño Jan Do Nascimento en el tercer round.

La cuenta de medallas para Venezuela se extendió al triatlón, donde María Peralta conquistó la presea de bronce en la modalidad de sprint femenino. La larense registró un tiempo de 1:06.04 tras mantenerse en el grupo líder durante los tramos de natación y ciclismo, aunque cedió terreno en la carrera a pie por falta de hidratación. En la rama masculina, Aaron Hernández rozó el podio al finalizar en la cuarta posición con un tiempo de 57:52, en una competencia sumamente reñida que se decidió por apenas segundos de diferencia frente a los representantes de Chile y Brasil.

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