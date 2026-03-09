"Queremos a Venezuela": Dominicana reta a Venezuela en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La atmósfera en el loanDepot Park de Miami alcanzó su punto de ebullición este domingo. Instantes después de que un jonrón de Juan Soto sentenciara la victoria dominicana sobre Países Bajos por la vía del "mercy rule" (nocaut), las más de 32,000 almas presentes unificaron sus voces en un solo grito que retumbó hasta las afueras del estadio: “¡Queremos a Venezuela!”.

El calendario del Grupo D ha sido diseñado para que el enfrentamiento entre estos dos colosos sea el broche de oro de la fase de grupos. Para la República Dominicana, el partido del próximo miércoles representa una oportunidad de revancha tras la dolorosa derrota sufrida en el juego inaugural de 2023, la cual marcó el inicio de su eliminación temprana en aquella edición. Por su parte, Venezuela llega con la confianza por las nubes tras haber humillado a Israel y mantenido un dominio absoluto tanto en el plato como en la lomita.

A pesar de la efervescencia en las gradas y el fervor en redes sociales, los protagonistas mantienen la cabeza fría. El capitán venezolano Salvador Pérez ha sido enfático en que, aunque la rivalidad es "hermosa" y muy anticipada, el equipo no puede permitirse mirar más allá del compromiso inmediato contra Nicaragua este lunes.

Desde el bando quisqueyano, el mánager Albert Pujols ha restado importancia a la palabra "revancha", asegurando que su equipo mantiene la misma mentalidad de preparación juego a juego. No obstante, el respeto mutuo es evidente; durante las prácticas compartidas en Miami, los abrazos y fotos entre jugadores de ambos bandos demuestran que, fuera de las líneas, la hermandad prevalece.

Con ambas escuadras luciendo un nivel de juego arrollador, el partido del 11 de marzo no solo es por el honor, sino que probablemente definirá quién avanzará como líder del Grupo D para evitar cruces prematuros contra potencias como Japón en los cuartos de final.

Fecha: Miércoles 11 de marzo de 2026.

Hora: 20:00 (Hora local de Miami / Venezuela / Rep. Dominicana).

Lugar: loanDepot Park, Miami.

Lo que está en juego: El liderato del Grupo D y el orgullo del Caribe.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.