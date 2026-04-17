Ranking ATP: esta es la diferencia entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por el primer puesto

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Actualmente, la diferencia entre ambos es de apenas 390 puntos, con el líder acumulando 13.350 frente a los 12.960 de Alcaraz. Sin embargo, tras la reciente baja confirmada del murciano en Madrid, el escenario para las próximas semanas se presenta altamente favorable para el italiano, quien podría consolidar su liderazgo de cara al segundo Grand Slam de la temporada.

El factor Madrid y Roma: Oportunidades y riesgos

La ausencia de Alcaraz en la capital española representa un alivio táctico inmediato, ya que al no haber jugado el año pasado, no perderá puntos. No obstante, la situación es distinta para Sinner:

Masters 1000 de Madrid: Al no haber competido en 2025, el italiano tiene el camino libre para sumar hasta 1000 puntos en caso de coronarse campeón, lo que ensancharía la distancia en la clasificación.

Masters 1000 de Roma: Aquí la presión cambia de bando. Alcaraz tiene la obligación de defender los 1000 puntos obtenidos por su título en 2025. Cualquier tropiezo del español en el Foro Itálico, sumado a una actuación sólida de Sinner, podría sentenciar una brecha difícil de remontar antes de llegar a París.

París: El gran examen final

La verdadera prueba de fuego llegará en Roland Garros, torneo donde ambos tenistas deberán gestionar una carga de puntos significativa. El panorama es complejo para Alcaraz, quien llega como defensor del título (2000 puntos), mientras que Sinner defiende los 1200 puntos correspondientes a su final del año anterior. La tendencia actual sugiere que, si el italiano logra superar el desempeño del español en suelo francés, la diferencia en el ranking ATP podría distanciarse considerablemente, dejando la cima de la clasificación definida, al menos, hasta la gira de pista dura en Estados Unidos.

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