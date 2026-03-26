Real Madrid: Kylian Mbappé explica las razones de su lesión y responde a las polémicas

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Kylian Mbappé ha decidido cortar de raíz el ruido mediático que rodeaba su reciente proceso de recuperación. Desde la concentración de la selección francesa en Estados Unidos, el delantero del Real Madrid calificó como "falsa" la información que sugería un error de diagnóstico inicial en el club blanco.

Aunque diversos medios sostuvieron que se analizó la rodilla derecha en lugar de la izquierda tras su lesión ante el Celta en diciembre, el jugador insistió en que la relación con el club ha sido transparente y que el tratamiento recibido, tanto en Madrid como en París, ha sido el adecuado.

El atacante reconoció que el "misterio" de los últimos meses pudo alimentarse por su propio silencio. "Puede que yo sea indirectamente responsable; cuando no hay comunicación, se generan interpretaciones", admitió Mbappé, quien prefirió enfocarse en su estado actual, bromeando incluso sobre lo bien que se siente "de ambas rodillas".

Tras haber tenido minutos limitados en los recientes compromisos contra el Manchester City y el Atlético de Madrid, el astro francés aseguró estar en plenas condiciones físicas para liderar el ataque galo este jueves.

Duelo de gigantes en el Gillette Stadium

El amistoso contra Brasil no es un compromiso cualquiera para Mbappé. Lo define como un "partido de Mundial", destacando el peso histórico de la pentacampeona y el reto que supone enfrentarse a un equipo de tanta intensidad. Este encuentro servirá como un termómetro de élite para Francia antes de la cita mundialista del verano, marcando además el reencuentro en bandos opuestos con compañeros de club como Vinícius Jr.

Elogios para Michael Olise y el arsenal francés

Durante su comparecencia, Mbappé no escatimó en halagos para Michael Olise. El jugador del Bayern Múnich, autor de 19 goles y 17 asistencias en lo que va de temporada, es visto por el capitán como una "suerte" y una ventaja competitiva para los Bleus.

Integración ofensiva: Mbappé subrayó la importancia de encajar las piezas de un ataque que cuenta con figuras como Ousmane Dembélé y el propio Olise.

Búsqueda del equilibrio: El objetivo del cuerpo técnico francés es consolidar los distintos tridentes ofensivos probados en las eliminatorias para llegar en máxima forma al torneo estival.

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