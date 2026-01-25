Recta final de la LVBP: los juegos cruciales para este domingo 25 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Tras los resultados que sentenciaron la eliminación matemática de Águilas y Bravos, la atención se centra ahora en los compromisos programados para este domingo 25 de enero. Caribes de Anzoátegui se mantiene como líder solitario, dejando la presión sobre larenses y turcos, quienes llegan empatados en el segundo lugar de la clasificación con el objetivo de sellar su pase a la final.

La cartelera para este domingo presenta los siguientes encuentros:

Cardenales de Lara vs. Águilas del Zulia : 06:00 p.m. en el Estadio Luis Aparicio.

Bravos de Margarita vs. Navegantes del Magallanes: 06:00 p.m. en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

En Maracaibo, el conjunto crepuscular busca consolidar su posición ante una novena rapaz que ya no tiene posibilidades de avanzar, mientras que en la capital, la "Nave Turca" intentará extender su racha de cinco victorias consecutivas. Esta jornada dominical es determinante, ya que un triunfo de los aspirantes los pondría a las puertas de la serie final, mientras que los equipos eliminados asumen el papel de jueces en un cierre de Round Robin que no permite margen de error.

