¡Regalo de navidad! La NFL vuelve a Netflix con doble cartelera y horarios globales

Los partidos del Día de Navidad de la NFL ya son una tradición arraigada en el calendario deportivo estadounidense, y su popularidad continúa creciendo globalmente. Netflix, reforzando su creciente vínculo con la liga, ha asegurado la transmisión en vivo de los dos encuentros navideños de 2025. La cobertura incluirá contenido especial con previas y análisis posteriores.

Doble duelo divisional y horarios

La plataforma ha confirmado que la transmisión estará disponible para sus suscriptores en España, Venezuela, EE. UU. y el resto del mundo. Estos son los horarios de los dos enfrentamientos divisionales:

Partido Hora de España (CET) Hora de Venezuela (VET) Hora del Este EE. UU. (EST) Dallas Cowboys vs. Washington Commanders 19:00 h 3:00 p.m. 2:00 p.m. Detroit Lions vs. Minnesota Vikings 22:30 h 6:30 p.m. 5:30 p.m.

Detalles de la transmisión

El primer partido, entre Dallas Cowboys y Washington Commanders, se jugará desde el Northwest Stadium de Landover (Maryland). El segundo encuentro, Detroit Lions contra Minnesota Vikings, se llevará a cabo en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

Ambos encuentros serán producidos por CBS Sports. Netflix ha reforzado su equipo de transmisión, que contará con figuras como Ian y Noah Eagle, Kay Adams, Drew Brees, Manti Te’o y Nate Burleson. Las nuevas incorporaciones incluyen al exjugador Michael Irvin, el corredor Austin Ekeler y el luchador de la WWE, Seth Rollins.

