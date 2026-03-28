Ronald Acuña Jr. cumple su apuesta con Juan Soto tras ganar el Clásico Mundial

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El Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó una de las imágenes más curiosas del inicio de la temporada de Grandes Ligas. Ronald Acuña Jr. demostró ser un hombre de palabra al cumplir la apuesta realizada con Juan Soto previo al enfrentamiento entre Venezuela y Quisqueya el pasado 11 de marzo. A pesar del éxito global del "Team Beisbol Venezuela", el resultado de aquel encuentro particular en Miami obligó al de La Sabana a vestir la indumentaria del rival, cumpliendo así con lo pactado entre las dos superestrellas latinas.

Durante la jornada inaugural de este viernes, el estelar de los Bravos sorprendió a los aficionados al llegar al estadio con una camiseta de baloncesto de la República Dominicana, personalizada con el número 22 que utiliza Soto en los Mets de Nueva York. El gesto, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, resalta la camaradería existente entre ambos peloteros más allá de la intensa rivalidad deportiva que protagonizan en el diamante de la Gran Carpa.

El origen del desafío se remonta a la primera ronda disputada en el loanDepot Park, donde Juan Soto fue determinante al conectar un cuadrangular y remolcar dos carreras, superando el aporte ofensivo de Acuña Jr. en esa noche específica. Paradójicamente, tras ese juego, Venezuela emprendió una racha histórica que culminó con su primer título mundial, mientras que el conjunto dominicano se despidió en las semifinales ante Estados Unidos. Sin embargo, el trofeo obtenido por la selección nacional no invalidó el compromiso personal entre los jugadores.

Con la deuda saldada, tanto Acuña Jr. como Soto se enfocan ahora en la lucha por la División Este de la Liga Nacional. La imagen del venezolano con los colores dominicanos refuerza la identidad del pelotero latinoamericano, donde la competencia feroz convive con una estrecha amistad. Se espera que ambos sean protagonistas principales en la lucha por el banderín del viejo circuito a lo largo de los próximos seis meses de campaña regular.

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