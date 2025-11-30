Rosalía se viste de azul y oro: la 'motomami' elige equipo en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La estrella pop mundial Rosalía ha demostrado que su éxito con el álbum Lux no conoce fronteras. En medio de su visita a Argentina para promocionar su música, la artista catalana se encontró con la inevitable pregunta: ¿River o Boca?. Su elección fue clara, y el motivo, sorprendentemente sencillo, desató la euforia de sus fans y de todo un club.

Fichaje estelar para el Xeneize

La artista de Barcelona, que aterrizó en Argentina el jueves 27 de noviembre, tuvo una parada inesperada en el estadio de Boca Juniors, La Bombonera. Al igual que hizo Dua Lipa en una visita anterior, Rosalía se sumó a la tendencia de elegir un bando en la histórica riña argentina.

La decisión fue simple y directa, tal como lo expresó al recibir su obsequio: “Qué chulo, me gustan mucho los colores”.

La cantante no dudó en ponerse la elástica azul y oro para posar en las redes del club, luciendo una camiseta personalizada con su nombre y el mítico dorsal "10". El gesto se volvió viral inmediatamente, confirmando a Rosalía como una nueva simpatizante de la afición xeneize.

Un encuentro íntimo con Charly García

Más allá de sus compromisos en el fútbol y la música, el paso de Rosalía por Buenos Aires dejó una de las postales más comentadas del año: una reunión con el legendario músico argentino Charly García.

Rosalía visitó al ídolo del rock en el Hotel Faena, donde compartieron una charla relajada e intercambiaron regalos. Charly recibió un ejemplar del nuevo disco Lux con una tierna dedicatoria. La dedicatoria de Rosalía para el maestro fue: "Para Charly, la leyenda. Con amor y admiración, Rosi".

El triunfo histórico de Lux

La visita de la cantante a Argentina tenía como motivo principal la promoción de su álbum Lux, un trabajo que ya había sido usado por el Atlético de Madrid. Rosalía explicó que la rápida y masiva acogida de Lux, el disco más escuchado en la historia en solo un día, fue una gran sorpresa.

"Apenas lo compartimos, las personas lo han sentido y lo comprendieron de una, y eso me hizo bien”, comentó la artista, quien también enfatizó la importancia de la conexión con sus orígenes, a la vez que disfruta de aprender de otras culturas. Tras su agitada agenda en Buenos Aires, la estrella puso rumbo a Brasil.

