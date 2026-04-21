Rugby y Running se dieron cita en el festival deportivo más épico, el Santa Teresa Sevens

El Consejo, estado Aragua, abril 2026 – La Hacienda Santa Teresa reafirmó su posición como el escenario deportivo más vibrante de Venezuela tras la exitosa culminación del XXIX Torneo Internacional de Rugby Santa Teresa Sevens, junto a la icónica Race 13K de la Fundación Santa Teresa, y la desafiante 27K Tiquitrail Race y la caminata Legado Verde 10K de Tiquirito Trails. Más que una competencia, el evento fue una demostración tangible de la adrenalina y la transformación de los equipos de rugby que además celebró la determinación de quienes conquistaron la cima.

El Alcatraz Rugby Club defendió su título en casa tras un intenso duelo bajo la lluvia frente a la UCV RFC quedando el marcador 15-14 para así consagrarse campeones absolutos en la categoría masculina. En esta edición del Torneo Internacional Santa Teresa Rugby Sevens, el evento deportivo más tradicional del rugby en Venezuela que este año reunió a 26 equipos de diferentes regiones del país.

Esta edición es una muestra de la mayor concurrencia de categorías juveniles, consolidando el compromiso de Fundación Santa Teresa con el desarrollo deportivo nacional. Alcatraz juvenil alzó el trofeo al vencer 7-5 a la UCV juvenil. Mientras que, UCV femenino, demostró su dominio ante Alcatraz femenino con un sólido 14-0. El evento también brindó espacio a las categorías infantiles y una exhibición juvenil femenina, reforzando la inclusión y el crecimiento de la disciplina desde las bases.

"La disciplina, el esfuerzo y la determinación de los rugbistas y de los corredores es la fuerza que nos inspira a seguir enseñando valores a través del deporte. Ver a más de mil atletas conquistar nuestras canchas y montañas nos llena de profunda emoción y es una demostración del sueño que los motiva a ser cada vez mejores", comentó Andrés Chumaceiro, director de operaciones de Santa Teresa.

En paralelo, cientos de corredores conquistaron los senderos de la Hacienda en la undécima edición de la carrera que transforma Race 13K y de la 27K Tiquitrail Race, organizadas junto a Triada Running. La icónica recta de los chaguaramos fue el testigo mudo del esfuerzo de estos atletas que tuvo como ganadores en la Race 13K a, Moisés Godoy, Wilson Palma y Guilmer Sánchez en la categoría general masculino. Mientras que en la categoría general femenino conquistaron el podio, Leslye García, Dariuska Salazar y Francis Calles.

En la distancia 27K resultaron ganadores en la categoría general masculino, José Reyes, Lubin Arocha del estado Mérida y Edgar Silva y en la categoría general femenino, Cruz Salazar, Gabriela Paz e Hilenia Andrades. Al final de la jornada se encontraron corredores y rugbistas para dejar la rivalidad en la cancha y celebrar el Tercer Tiempo en los campos verdes de la Hacienda Santa Teresa de la mano de Dj´s destacados como Marco Allen y Niko Mena.

Esta experiencia integral fue posible gracias a grandes aliados como Café Alcatraz Gourmet, El Circuito Trail Running de Venezuela, Banco Mercantil, Ratio Casa de Bolsa, Iselitas, Cruz Roja, Pepsi, Gatorade, Minalba, P.A.N., RS Performance, Hammer Nutrition, Farmatodo, Papelón Montalbán, Intylact, Arturos, La Mega, Mundo UR, Materiales Sorrento, Avior Airlines, Real Travel 2020, Susy´s Run Travel, Concepto 50, Tovar, Pizza in Casa, Padma Belleza Integral, Rescate Unimet, Back 9, Automercados Emporium y ADS Master Group.