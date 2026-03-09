Rugido en Hong Kong: Jon Rahm rompe su sequía y domina el LIV Golf

Suscríbete a nuestros canales

Jon Rahm ha vuelto al círculo de ganadores tras 539 días de espera, la racha más larga de su carrera profesional. El capitán de la Legión XIII se impuso este domingo en el histórico campo de Hong Kong con una exhibición de jerarquía, firmando una tarjeta final de 64 golpes para certificar su victoria número 23 y embolsarse un premio de cuatro millones de dólares.

Aunque el belga Thomas Pieters intentó presionar al empatar momentáneamente el liderato en el hoyo 12, el español respondió con una frialdad absoluta. Rahm encadenó birdies decisivos en los hoyos 13 y 14, aprovechando su mejor versión con los hierros y una seguridad aplastante en los golpes de salida. Con este triunfo, se consolida como líder de la clasificación general del LIV Golf 2026 tras haber rozado la victoria con dos segundos puestos en las pruebas anteriores de Arabia y Adelaida.

El éxito de la Armada española en territorio asiático se completó con las actuaciones de Sergio García y David Puig, quienes finalizaron dentro del top 10. Para Rahm, este resultado tiene un valor doble: además del millonario premio, sumará puntos para el ranking mundial que le permitirán ascender al top 40 de la lista oficial, recuperando terreno en el escalafón internacional.

Esta victoria llega en el momento más oportuno, justo un mes antes de que el golfista de Barrika ponga rumbo al Masters de Augusta. Tras su paso por Singapur y Sudáfrica, Rahm llegará a Magnolia Lane con la confianza recuperada y el cartel de favorito colgado de nuevo en su bolsa, demostrando que su juego está listo para pelear por la chaqueta verde.

