Santa Fe se reporta lista para recibir a 4.000 deportistas en los Juegos Suramericanos 2026

La provincia argentina de Santa Fe se encuentra preparada para albergar la decimotercera edición de los Juegos Suramericanos, evento que reunirá a más de 4.000 atletas procedentes de 15 naciones en un certamen de 60 disciplinas deportivas que marca la apertura de la ruta hacia Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

El desarrollo de las competencias estará distribuido entre las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, complementado por subsedes operativas en Mar del Plata y Vicente López. La ciudad de Rosario concentrará la mayor parte del calendario con 20 locaciones deportivas, incluyendo el estadio Marcelo Bielsa para partidos de fútbol, mientras que la capital provincial albergará las pruebas de atletismo, canotaje, remo y natación en aguas abiertas.

Por su parte, Rafaela será el escenario para las modalidades de ciclismo, boxeo y pádel, al tiempo que la franja costera de Mar del Plata servirá de marco para el debut del surf en la historia de la contienda suramericana. La presente edición incorporará además el remo costero y los deportes electrónicos, manteniendo al ajedrez, el billar y las artes marciales mixtas dentro de la categoría de exhibición.

En el plano competitivo, Brasil, Colombia y Argentina perfilan el cuadro de candidatos para liderar el medallero general, seguidos por un bloque integrado por las delegaciones de Venezuela, Chile y Perú. La contienda no contará con representación en las modalidades de baloncesto, fútbol sala ni fútbol playa tras desavenencias en la definición de las categorías de participación.

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