Se acerca el regreso de LeBron James: fecha confirmada para un debut histórico

Suscríbete a nuestros canales

La espera para los aficionados de Los Angeles Lakers está llegando a su fin. LeBron James, quien ha estado de baja desde el inicio de la temporada debido a una lesión de ciática, está cerca de hacer su regreso, según confirmaron diversas fuentes a ESPN.

Gran progreso y fecha tentativa

El periodista Dave McMenamin, en el programa NBA Today, aseguró que el progreso de James en los últimos días ha sido significativo. La noticia clave llegó tras el entrenamiento del jueves: la superestrella pudo completar ejercicios de cinco contra cinco con el equipo afiliado de la G-League sin experimentar "ningún dolor persistente en la zona lumbar ni en el costado derecho". Este entrenamiento, calificado de "intenso", representa un gran avance.

Este avance ha puesto una fecha en el calendario. James podría incorporarse a los entrenamientos con la plantilla principal de los Lakers este mismo lunes, lo que abriría la puerta a su debut oficial de la temporada el martes 18 de noviembre, cuando los Lakers se enfrenten a los Utah Jazz.

El rey y la historia

El regreso de LeBron James no es solo un impulso deportivo, sino un hito histórico. Cuando el cuatro veces campeón de la NBA pise la cancha, se convertirá oficialmente en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas.

A sus 40 años (cumplirá 41 el próximo mes), la longevidad y la regularidad de James en la élite son incomparables, lo que hace que su regreso sea una de las noticias más esperadas de la liga. Él mismo alimentó la expectativa compartiendo una historia en Instagram con un emoji de reloj de arena, insinuando que el tiempo para su retorno se agota.

El regreso se producirá después de que finalice la actual gira del equipo en Milwaukee, y con un segundo enfrentamiento contra el Jazz programado para el domingo 23 de noviembre, se espera que James vuelva en algún momento de la próxima semana.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.