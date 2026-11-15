¡Se terminó el invicto! Inglaterra vence a España en Madrid

La selección de España sufrió este domingo una dura derrota por 2-3 ante Inglaterra en el estadio Cívitas Metropolitano, un tropiezo que le costó el liderato del grupo en la Liga de Naciones y puso fin a una histórica racha de 44 encuentros oficiales consecutivos sin conocer la derrota bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente.

El conjunto inglés maniató al combinado nacional desde los primeros compases del compromiso y logró una ventaja considerable en el marcador gracias a las anotaciones de Harry Kane, quien abrió la cuenta de penalti antes del descanso, seguidas por los tantos de Ezri Konsa y Ben White en el arranque de la segunda mitad.

Pese a la adversidad, la reacción de la Roja llegó tras la expulsión del visitante Elliot Anderson al minuto 63, circunstancia que permitió a Mikel Oyarzabal descontar desde los once metros y a Nico Williams colocar el definitivo 2-3 al minuto 75, empujando a un equipo que buscó sin éxito la igualada en los compases finales ante su afición.

Con este resultado adverso, el equipo nacional se medirá en los cuartos de final del torneo continental en el mes de marzo frente a Francia, Portugal u Holanda, cerrando la eliminatoria como visitante y con la baja obligada de Álex Baena para el encuentro de ida que se disputará en el estadio de Mestalla.

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