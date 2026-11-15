Vizcarrondo admite fallas en la Vinotinto tras la derrota ante Euskadi

Tras la derrota por 1-0 sufrida por la selección de Venezuela ante el combinado del País Vasco en el estadio San Mamés, el director técnico interino Oswaldo Vizcarrondo compareció ante los medios de comunicación para analizar el desempeño de la escuadra nacional en este compromiso amistoso de fecha FIFA.

El estratega venezolano admitió que durante el desarrollo del encuentro faltó calma y mayor precisión en los metros finales para contrarrestar la intensidad del conjunto local, señalando además que el rival supo capitalizar las oportunidades generadas en el primer tiempo.

Al profundizar en el rendimiento colectivo, el seleccionador reconoció la responsabilidad del resultado adverso y expresó con franqueza: «Ellos están en deuda, nosotros también estamos en deuda», al referirse a la exigencia de mostrar una mejor versión competitiva en esta etapa de preparación.

A pesar del tropiezo en territorio español, Vizcarrondo valoró positivamente la reacción anímica del plantel en la segunda mitad tras las modificaciones tácticas, destacando la competencia interna y el carácter mostrado de cara al próximo partido amistoso frente a la selección de Rusia.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube