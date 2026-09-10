Seis lanzadores y dos bateadores integran el primer grupo de importados de Bravos de Margarita

La directiva de Bravos de Margarita anunció la contratación de sus primeros ocho peloteros extranjeros para disputar el torneo 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La confección del grupo evidencia un marcado énfasis en la reestructuración del pitcheo, sumando a seis lanzadores junto a dos piezas de posición para la confección del plantel insular.

Entre las incorporaciones destaca el retorno del jardinero japonés Tomo Otosaka, proyectado para custodiar los jardines y encabezar la alineación ofensiva tras dejar un promedio al bate de .327 en la Atlantic League con el York Revolution. La presencia foránea en el cuadro de bateadores se completa con la llegada del infielder cubano Diosbel Arias, proveniente de los Tigres de Quintana Roo en la pelota mexicana, donde firmó un registro ofensivo de .300.

El cuerpo de abridor incorporará al dominicano Ángel Rondón —quien disputará su tercera experiencia con el club—, al panameño Jorge García (4-4 y 3.83 de efectividad en México), al estadounidense Solomon Bates (2.54 de efectividad en la American Association) y al diestro colombiano Luis Escobar.

Por su parte, la zona de relevistas contará con el siniestro cubano Darién Núñez y el diestro Alejandro Hernández, exintegrante de los Sultanes de Monterrey. Con este contingente inicial, la escuadra que dirigirá Henry Blanco buscará competir por las primeras posiciones del campeonato.

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