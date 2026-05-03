Sinner reina en Madrid: Quinto Masters 1.000 consecutivo y 23 victorias invicto

Suscríbete a nuestros canales

Jannik Sinner ha reafirmado su condición de número uno del mundo con una exhibición de poder en la final del Masters 1.000 de Madrid. En apenas 58 minutos, el tenista de San Cándido superó al alemán Alexander Zverev con un contundente 6-1 y 6-2, logrando así su primer título en la capital española. Con este triunfo, Sinner establece un hito histórico sin precedentes al ganar cinco torneos Masters 1.000 de forma consecutiva, una racha que inició en París el año pasado y que ha extendido en 2026 a través de Indian Wells, Miami, Montecarlo y ahora Madrid.

La superioridad del transalpino quedó de manifiesto desde los primeros juegos, extendiendo a nueve su racha de victorias particulares sobre el germano. Zverev, quien buscaba su tercer título en Madrid en su cuarta final disputada en este escenario, se vio superado por el ritmo y la precisión de un Sinner que no ha perdido un solo encuentro en tierra batida en lo que va de temporada.

La victoria en Madrid eleva a 23 el número de triunfos consecutivos de Sinner en el presente año. Su registro es demoledor: solo ha encajado dos derrotas en todo 2026, ante Novak Djokovic en Australia y frente a Jakub Mensik en Doha durante el mes de febrero. Desde aquel tropiezo en Qatar, el italiano ha encadenado éxito tras éxito, acumulando además 28 victorias seguidas específicamente en torneos de categoría Masters 1.000.

Este rendimiento lo sitúa en una posición de privilegio absoluto de cara a Roland Garros, especialmente ante la ausencia confirmada de Carlos Alcaraz, el único rival que ha logrado cuestionar su hegemonía recientemente. Con ocho de los nueve Masters 1.000 del calendario ya en sus vitrinas, la atención se centra ahora en si acudirá a Roma para intentar completar el pleno de la categoría.

El lenguaje corporal de Zverev durante la final reflejó la resignación de un circuito que, por ahora, parece no encontrar respuesta al juego de Sinner. Aunque el historial previo favorecía al alemán en sus primeros enfrentamientos, el propio Zverev reconoció la evolución de un número uno que parece inalcanzable para la mayoría de sus adversarios.

La consistencia física y mental de Sinner le ha permitido transitar con éxito por diversas superficies, manteniendo una racha activa que lo perfila como el gran favorito para los próximos compromisos de Grand Slam. El Masters 1.000 de Madrid cierra así una edición marcada por la coronación de un monarca que sigue reescribiendo los libros de estadística del tenis internacional.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.