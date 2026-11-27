La Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela (SPB) anunció este viernes los primeros parámetros organizativos para su temporada 2027, estableciendo el jueves 4 de marzo como fecha inaugural del campeonato y modificando diversas disposiciones respecto a la edición anterior.

De acuerdo con los lineamientos difundidos por el circuito, la competición contará nuevamente con la participación de 14 franquicias divididas en dos grupos —manteniendo la estructura aplicada finalmente en la campaña pasada tras descartar el sistema de todos contra todos de 13 clubes— y eliminará la figura del roster semanal utilizada previamente.

Asimismo, la directiva de la liga redujo la cuota simultánea de jugadores importados permitidos por organización de cuatro a tres, aunque todavía no ha precisado el límite máximo de contrataciones foráneas a lo largo de todo el torneo, cifra que en la zafra anterior se situó en diez.

Aunque el organismo aún no ha publicado el calendario oficial completo ni se descartan eventuales ajustes reglamentarios habituales antes del salto entre dos, estos criterios sientan las bases operativas para la planificación deportiva de los equipos de cara al inicio de la acción en marzo.

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