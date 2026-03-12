"Su seguridad corre peligro si vienen al Mundial": Trump advierte a Irán

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración que sacude la organización de la Copa del Mundo 2026, el presidente Donald Trump manifestó este jueves que no considera "apropiado" que la selección de Irán viaje a Estados Unidos para competir. A través de sus redes sociales, el mandatario alertó que la presencia del equipo nacional iraní podría ser peligrosa para los propios jugadores, señalando que teme por "su propia vida y seguridad" debido al conflicto bélico que estalló el pasado 28 de febrero.

Esta postura marca un contraste con la reunión que Trump sostuvo el martes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, donde inicialmente se habían dado garantías para el visado de los atletas. Sin embargo, la Casa Blanca no ha aclarado si estas nuevas advertencias se refieren a posibles amenazas en territorio estadounidense o a las represalias que el gobierno de Teherán podría tomar contra sus propios futbolistas en caso de protestas durante el torneo.

El fútbol bajo fuego cruzado

La selección iraní se encuentra en una situación límite. Por un lado, su propio gobierno ya calificó de "imposible" la participación en el Mundial tras los ataques de las últimas semanas. Por otro, los jugadores enfrentan un dilema histórico:

El peso del pasado: En el Mundial de Qatar 2022 y en torneos recientes, tanto el equipo masculino como el femenino han evitado cantar el himno nacional como señal de protesta contra el régimen islámico.

El riesgo de deserción: Existe un temor real de que los jugadores aprovechen la estancia en Estados Unidos para solicitar asilo, siguiendo el ejemplo de figuras como la taekwondista Kimia Alizadeh o el judoca Saeid Mollaei.

Sedes en vilo y evaluación de riesgos

Pese a que la FIFA mantiene una calificación de "bajo riesgo" para el evento basándose en la seguridad garantizada por los países anfitriones, las palabras de Trump añaden una capa de incertidumbre sobre los partidos programados en California y Seattle. Aunque el equipo iraní está exento de la prohibición de viaje que afecta a sus compatriotas, el clima de guerra parece haber cerrado las puertas a su participación.

Con el Mundial a menos de tres meses de su inicio, la salida definitiva de Irán parece inminente, transformando un evento deportivo en el último capítulo de una crisis geopolítica sin precedentes.

