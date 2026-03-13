Surge el romance del año: Mbappé y Ester Expósito en París

Suscríbete a nuestros canales

París parece haber sido el escenario definitivo para confirmar lo que las redes sociales sospechaban. Kylian Mbappé y la reconocida actriz española Ester Expósito han sido fotografiados juntos, poniendo fin a días de especulaciones. Las imágenes muestran a la pareja compartiendo momentos de ocio en una bolera y alojándose en un hotel de máxima exclusividad. A pesar de los intentos iniciales por mantener la discreción, entrando y saliendo de los lugares por separado, la complicidad entre ambos resultó evidente.

La estancia de Mbappé en Francia responde a un tratamiento conservador para recuperar su rodilla izquierda tras sufrir un esguince que no requirió cirugía. El cuerpo médico diseñó un plan que el jugador combina con actividad física controlada en su ciudad natal. Sin embargo, su aparición pública en eventos de ocio durante este periodo de baja ha generado opiniones divididas entre la afición blanca.

División de opiniones en el madridismo

Un sector de los seguidores comprende la necesidad de desconexión del jugador para una mejor recuperación emocional. No obstante, otros críticos han manifestado su descontento comparando su nivel de compromiso con el de otros integrantes de la plantilla, especialmente considerando que el club se encuentra en una fase decisiva de la temporada.

Más allá del revuelo mediático por su relación con la actriz madrileña, el objetivo principal sigue siendo su reincorporación al equipo. Mbappé continúa cumpliendo con los plazos establecidos por los especialistas y se espera que su regreso a la competición con el Real Madrid sea inminente una vez finalice su estancia en Francia.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.