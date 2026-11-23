Los Mets de Nueva York aseguraron la pieza principal de la agencia libre tras alcanzar un acuerdo con el lanzador zurdo Tarik Skubal por nueve temporadas y 450 millones de dólares, según reportó este domingo Mark Feinsand, periodista de MLB, citando fuentes vinculadas a la negociación; el convenio, aún pendiente de confirmación oficial por parte de la franquicia, establecerá un récord histórico para un pitcher en las Grandes Ligas al superar los 325 millones de dólares que Yoshinobu Yamamoto pactó con los Dodgers de Los Ángeles antes de la campaña de 2024.

Skubal, quien celebró su trigésimo cumpleaños el pasado viernes, ingresa a la organización neoyorquina avalado por un dominio sostenido entre 2023 y 2026 en el que compiló una efectividad de 2.47, un FIP de 2.42 y una relación de 6.94 ponches por boleto, trayectoria que incluyó la conquista consecutiva del Premio Cy Young de la Liga Americana en 2024 —año en que obtuvo la Triple Corona de pitcheo de manera unánime con 18 triunfos, 2.39 de efectividad y 228 abanicados— y en 2025, cuando lideró nuevamente el circuito en carreras limpias permitidas (2.21) y sumó 241 ponches en 195.1 entradas.

Durante la zafra de 2026, el serpentinero superó una cirugía practicada en mayo mediante el procedimiento NanoScope para extraer cuerpos libres de su codo izquierdo, regresando a la rotación de los Tigres de Detroit en apenas seis semanas antes de ser traspasado a los Dodgers el 2 de agosto por tres prospectos; tras el cambio de liga, disipó cualquier duda física al registrar 2.36 de efectividad en sus últimas 16 aperturas, incluidas diez con el uniforme angelino.

Seleccionado originalmente por Detroit en la novena ronda del Draft de 2018 tras recuperarse de una cirugía Tommy John en su etapa universitaria, Skubal consolidó su estatus de élite en las mayores luego de superar también una intervención en el tendón flexor en 2022, cerrando ahora un ciclo ascendente con el pacto financiero más alto otorgado a un lanzador en el béisbol profesional.

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