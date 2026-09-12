Tiburones y Magallanes disputarán serie de exhibición en el loanDepot Park de Miami

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) oficializó la realización de una serie de exhibición entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes en la ciudad de Miami, choque programado para los días 14 y 15 de noviembre en las instalaciones del loanDepot Park.

El evento, denominado Choque de Gigantes, se escenificará por segundo año consecutivo en el feudo de los Marlins de Miami como parte del plan de proyección internacional del circuito invernal criollo, propuesta que apunta al fortalecimiento de la plaza estadounidense de cara a las ediciones de la Serie del Caribe proyectadas para los años 2028 y 2029.

Navegantes del Magallanes regresa al recinto floridano tras adjudicarse la primera edición de esta exhibición internacional, mientras que Tiburones de La Guaira vuelve al escenario donde conquistó el título caribeño en la temporada 2024.

De acuerdo con las pautas establecidas por la gerencia de la LVBP y la organización de los Marlins, un porcentaje de la recaudación por concepto de venta de boletería será destinado a los programas de atención y apoyo a las familias afectadas por el movimiento telúrico ocurrido el pasado 24 de junio en territorio venezolano.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube