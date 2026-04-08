Torneo de Golf de la SAV: el deporte se une contra el cáncer en Venezuela

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La Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) llevará a cabo su primer torneo de golf el próximo 30 de abril de 2026. El evento tendrá lugar en las instalaciones del Valle Arriba Golf Club, con el objetivo de recaudar fondos para mantener y expandir sus proyectos de prevención, diagnóstico temprano y formación médica en el país.

La institución, que cuenta con 77 años de trayectoria, busca vincular la práctica deportiva con la sostenibilidad de sus programas asistenciales, informó Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales.

Los recursos obtenidos a través de las inscripciones y patrocinios se destinarán directamente al fortalecimiento de la Clínica de Prevención del Cáncer y la operatividad de las Unidades de Clínicas Móviles, las cuales brindan atención en diversas comunidades.

Asimismo, lo recaudado apoyará el Programa de Ayuda Integral al Paciente Oncológico (AIPO) y la capacitación de nuevos profesionales mediante el Programa Fellows, dedicado a la formación de especialistas en el área.

Detalles de la jornada y beneficios

El evento está diseñado para convocar tanto a jugadores aficionados como a expertos en la disciplina. Según la organización, la jornada de competición incluirá un recorrido completo por el campo, actividades especiales durante el trayecto, así como actos de premiación y rifas para los participantes.

La doctora Laura Salvestrini, Gerente General de la SAV, explicó el enfoque de esta iniciativa señalando que se trata de una “competencia con propósito, donde el trofeo real es la expansión de las Clínicas Móviles y el fortalecimiento del programa de formación de especialistas”.

¿Cómo contactarse con la organización del evento?

La convocatoria para sumarse a esta actividad está abierta tanto a particulares como a empresas privadas. Los interesados en participar como jugadores o patrocinadores pueden solicitar los detalles del evento a través de los correos electrónicos oficiales: Gerenciageneral@sociedadanticancerosa.org y mercadeo@sociedadanticancerosa.org.

También está disponible la línea telefónica (0212) 950.32.00 o la atención presencial en la sede de la institución, ubicada en la calle Jalisco, edificio La Colonia, en la urbanización Las Mercedes, Caracas. De esta manera, la SAV busca integrar el apoyo voluntario y la responsabilidad social empresarial en un entorno deportivo de alto nivel.

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